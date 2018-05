Mettmann: Gemeinde trauert um Pfarrer Theo Buter

Mettmann Zahlreiche Gläubige, Priester und Weggefährten nahmen an der Beerdigung des beliebten Seelsorgers teil.

Es war eine große Trauergemeinde, die Pfarrer Monsignore Theo Buter auf seinen letzten Weg begleitete. Er ist am 26. April im Alter von 88 Jahren gestorben . Sowohl bei der Totenvesper am Sonntagabend als auch bei den Exequien (Auferstehungsfeier) gestern Morgen versammelten sich viele Gemeindemitglieder, Verwandte und Weggefährten, um dem etliche Jahre als Pfarrer und Kreisdechant in Mettmann wirkenden Priester zu gedenken.

Beim feierlichen Auferstehungsamt in der Kirche St. Thomas Morus, bei dem der Sarg vor dem Altar aufgebahrt war, waren viele Priester und Diakone anwesend. Sie haben in der Vergangenheit unter dem beliebten Pfarrer als Kaplan oder Diakon in den Gemeinden St. Thomas Morus und Heilige Familie gewirkt und sind heute selbst als Pfarrer oder in anderer Funktion in der Erzdiözese Köln tätig. So kamen unter anderem der ehemalige Diakon und Praktikant an St. Thomas Morus, der heutige Pfarrer Peter Weiffen, Diakon Rolf Schmitz und Dr. Thomas Weitz. "Pfarrer Buter war für mich ein ganz wichtiger Mentor", sagte Rolf Schmitz, der aus der Pfarrjugend der Gemeinde Heilige Familie hervorging und später die Diakonenweihe erhielt. "Ich erinnere mich noch gern an die Zeit als Kaplan an St. Thomas Morus. Pfarrer Buter bin ich immer verbunden geblieben", sagte Thomas Weitz.