Knall in Wülfrath : Geldautomat in der City gesprengt

In der Nacht zu Mittwoch wurde in der Bankfiliale am Heumarkt der Geldautomat gesprengt. Foto: dpa/Friso Gentsch

Wülfrath In vielen Nächten knallt es, Sprengungen von Geldautomaten steuern auf einen neuen Rekord zu. Jetzt hat es in Wülfrath bei einer Bankfiliale am Heumarkt geknallt.

Die Druckwelle hinterlässt ein Bild der Zerstörung. In der Nacht zu Mittwoch, 22. Juni, sprengten Unbekannte einen Geldautomaten. Er befand sich im Vorraum einer Bankfiliale in der Fußgängerzone an der Wilhelmstraße in Wülfrath. Wie die Polizei berichtet, flüchteten mehrere Menschen anschließend in einem dunklen Audi entgegensetzt der Fahrtrichtung über die Wilhelmstraße in Richtung Velbert. Die Beamten ermitteln und bitten um Zeugenhinweise.

Nach gegenwärtigem Stand der Ermittlungen wurden gegen 0.35 Uhr Nachbarn am Heumarkt durch einen lauten Knall aufgeschreckt. Sie beobachteten mehrere Männer, die den verrauchten Vorraum der Bankfiliale betraten und Bargeld aus dem aufgesprengten Geldautomaten nahmen. Anschließend sprinteten sie zu einem wartenden Audi, der entgegengesetzt der Einbahnstraße über die Wilhelmstraße in Richtung Velbert wegsauste.

Die Zeugen alarmierten die Polizei, die das Fluchtfahrzeug trotz einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung im Umfeld nicht mehr antreffen konnte. Die Tatverdächtigen konnten lediglich als dunkel gekleidet und von normaler Statur beschrieben werden. Die Männer sollen bei der Tat Stirnlampen getragen und schwarze Taschen bei sich geführt haben.

Bei dem mit einem Fahrer besetzten Fluchtfahrzeug soll es sich um einen dunklen Audi Kombi, vermutlich A4 oder A6, mit einem Kennzeichen mit Mettmanner Städtekennung, also „ME“ gehandelt haben, in das die zwei oder drei Männer nach der Tat einstiegen und flüchteten.

Ob und wie viel Bargeld die Flüchtigen ergattern konnten, wird jetzt ermittelt. Der Vorraum der Bankfiliale wurde durch die Sprengung erheblich beschädigt. Ein noch in der Nacht erschienener Gutachter stellte fest, dass die Deckenkonstruktion des Vorraums jederzeit herunterstürzen könne. Eine Einsturzgefahr für das Wohn- und Geschäftshaus besteht nicht.

Die Beamten leiteten ein Strafverfahren ein und führten Maßnahmen zur Spurensicherung am Tatort sowie zur Sicherung weiterer beweiserheblicher Erkenntnisse durch – und bittet eventuelle Zeugen um ihre Mithilfe unter der telefonnummer 02058-92006180. Zeugen, die Videos von der Tat, den flüchtigen Tatverdächtigen oder dem Fluchtfahrzeug gefertigt haben, werden gebeten, sie der Polizei NRW via https://nrw.hinweisportal.de/ zu übersenden.

(von)