Lieferproblem in Mettmann : Gelbe Säcke knapp – Awista liefert noch diese Woche

Mettmann Ein RP-Leser beschwert sich, dass es in Bürgerbüro und Recyclinghof keine Tüten für Verpackungsmüll mehr gibt.

Für den Mettmanner ist das ein Aufreger: „Die Müllgebühren steigen, aber das Entsorgungsunternehmen plant zu knapp mit Gelben Säcken“, ärgert er sich. Und er fragt sich, ob er nun statt dessen normale Müllsäcke an die Straße stellen darf? Dass man schließlich auch aufs Jahresende zulaufe, wie im Bürgerbüro angemerkt, halte er „fünf Wochen vor Jahresende eine steile These“. Zumal auch noch die Weihnachtsfeiertage bevor stehen, an denen der Verpackungsmüll naturgemäß enorm zunimmt.

Das von der Stadt Mettmann beauftragte Entsorgungsunternehmen berechnet für die Kreisstadt insgesamt 550.000 Gelbe Säcke, das sind 26 pro Haushalt. Weitere 350.000 Säcke gehen an die Ausgabestellen Recyclinghof und Bürgerbüro, wo sich die Bürger kostenlos Nachschub abholen können. Das geschieht in drei Lieferungen. Die letzte steht jedoch noch aus und wird in dieser Woche erwartet, betont Mettmanns Abfallberater Wolfgang Orts. Ihm ist das Problem bereits bekannt, daher hat er Kontakt mit dem Entsorger Awista aufgenommen.

Den Verpackungsmüll, der eigentlich in den Gelben Sack gehört, in Restabfall-Säcke zu packen, hält der Mettmanner Abfallberater für keine gute Idee. Er rät dazu, die Verpackungen zunächst in transparenten Abfallbeuteln zu sammeln und dann in die Gelben Säcke umzufüllen, sobald diese wieder erhältlich sind. Die Abfallbeutel können zur Not auch auf dem Recyclinghof abgegeben werden. Wichtig: „Nicht transparente Abfallsäcke, deren Inhalt nicht erkennbar ist, werden grundsätzlich nicht angenommen oder abgeholt.“