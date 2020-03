An(ge)dacht : Die Pandemie ist Unheil und Chance

Hochdahl Diese Woche schreibt Pfarrer Christoph Biskupek von der Gemeinde St. Franziskus aus Hochdahl.

Wir alle bedauern die weltweite Situation um die Corona-Pandemie. Wir sind in Sorge um unsere Gesundheit und die unserer Familie und Freunde. Wir fühlen mit den Erkrankten, Leidenden und Hinterbliebenen. Und wir spüren die innere Verpflichtung zur Fürsorge. Gerade jetzt, wo alle Veranstaltungen und auch öffentliche Gottesdienste ausfallen, wird uns die Fürsorge an anderen Menschen als besonders sinnvolles Tun und auch als „Gottesdienst“ bewusst. Ist das nicht vielleicht bei allem Unheil eine gute Erkenntnis und Chance?

Dass in den Regierungen und Parlamenten die Gegnerschaft zurückgestellt und gemeinsames solidarisches Handeln schnell geschieht, zeigt doch wohl, dass das bei allem Kampf und Gehetze noch in uns steckt und möglich ist. Es bilden sich auch bei uns Netzwerke, in denen Jugendliche und Erwachsene für gefährdete und ältere Menschen Einkäufe und Besorgungen machen – prima! Und wenn der Gemeindegottesdienst nicht gehalten werden kann, dann ist aber das persönliche Gebet zu Hause und unterwegs eine gute Idee.