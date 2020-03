An(ge)dacht : Ertappt

KREIS METTMANN. Das Team für die unserer Region ist komplett. Seit dem 01. Oktober ist Max Moll „Beauftragter für die Stadtjugendseelsorge Düsseldorf, Kreisjugendseelsorge Mettmann und Neuss, Schulseelsorge am kath. Ursula-Gymnasium und am kath. St.-UrsulaBerufskolleg Düsseldorf“. Im Team um Patrizia Cippa, Pfarrer. Norbert Fink und Regine Klein wird der studierte Mathematiker und Theologe Hauptansprechpartner für den Kreis Mettmann sein. „Ich bin sehr dankbar, dass ich gerade in diesem Bereich für junge Menschen tätig sein und Räume des Glaubens eröffnen darf“, freut sich der aus Wuppertal stammende Moll. In den letzten drei Jahren war er an der Universität zu Köln beschäftigt und hat sich seiner Promotion im Bereich Mathematikdidaktik zum Thema Überzeugungen gewidmet. Das kommende Jahr möchte er vor allem den vielen Personen im Kreis „begegnen und für diese da sein“. Denn er ist sich sicher, dass „zu Aktionen und Events die Leute vor allem dann kommen, wenn Sie eine Beziehung haben“ erläutert der 29-jährige. Dabei steht Moll den Gruppen und Verbänden in den Kirchengemeinden gerne als Ansprechpartner und Ermöglicher zur Verfügung. Er möchte sich allerdings auch jenseits bestehender Strukturen bewegen. Eine Idee ist beispielsweise: „1 Tisch, 3 Stühle, 1 Max“. Dabei setzt sich Moll mit drei Stühlen und einem Tisch nach in die großen Pausen von weiterführenden Schulen. Durch alle Tätigkeiten will er so am Reich Gottes mitbauen. „Denn wenn es Jesus Christus nicht gäbe, würde ich morgen kündigen“, so Moll. In seine Aufgabe als Beauftragter für regionale Jugendseelsorge wird Max Moll offiziell durch Diözesanjugendseelsorger Pfr. Tobias Schwaderlapp am 25. November um 18 Uhr in St. Peter und Paul, Ratingen eingeführt. Foto: Katholische Jugendagentur Düsseldorf