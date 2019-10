Gedenkveranstaltung in Mettmann : Geistliche sprechen das Stadtgebet

Gedenkveranstaltung in Mettmann

Mettmann (arue) Unter dem diesjährigen Motto „Religion gegen Ausgrenzung“ kamen am Donnerstag, dem Tag der Deutschen Einheit, rund 100 Menschen am Mahnmal auf dem Lavalplatz zum traditionellen Mettmanner Stadtgebet zusammen.

Eingeladen hatten die Stadt und das Forum der Religionen und Kulturen. Andreas Scherer, Sprecher für das Forum der Religionen und Kulturen in der Kreisstadt, begrüßte die Bürger und bedankte sich bei allen Mitwirkenden des Stadtgebets. Vertreten waren auch in diesem Jahr die katholische und evangelische Kirche, die muslimische Ditib-Gemeinde sowie die neuapostolische Gemeinde Mettmann. Sie sprachen gemeinsam Gebete für weniger Ausgrenzung und Frieden, nicht nur in Mettmann, sondern auf der ganzen Welt: Stadt und die Vertreter der Religionen seien gefordert, immer wieder klare Signale gegen jede Form von Ausgrenzung zu setzen.