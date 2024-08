46. Heimatfest in Mettmann Drei Tage lang volles Programm

Nach der Eröffnung am Freitagabend wird die Big Band des Konrad-Heresbach-Gymnasiums aufspielen, anschließend tritt die Coverband Klangfest erstmalig beim Heimatfest auf und wird für eine tolle Stimmung am Auftaktabend sorgen. Am Samstag und Sonntag zeigen tagsüber Vereine und Institutionen aus Mettmann ihr Können, unter anderem ME Sport , die Musikschule, die Mettmanner Tanzhäuser sowie die Kinder- und Jugendchöre von St. Lambertus. In den Nachmittags- und Abendstunden am Samstag und Sonntag werden Bands, die den Heimatfestbesuchern schon bekannt sind, aber auch neue Akteure auftreten.