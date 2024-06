Kunsthaus Mettmann mit neuer Ausstellung Geflüchtete aus der Ukraine zeigen ihre Kunst

Befragt, was in diesem Jahr an Aktivitäten bevorsteht, hatte Monika Kißling aus dem Vorstand des Kunsthaus Mettmann bereits angekündigt, dass es eine Premiere geben wird: Die Ukraine ist zu Gast bei Freunden. Nicht in Anlehnung an ein sportliches Event namens Fußball, sondern unter dem Motto „Kunst deines Nachbarn – Kunst aus der Ukraine“ werden Werke ukrainischer Künstlern ausgestellt, wie Michalis Papadopoulos aus dem Beirat informiert.