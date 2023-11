Zur Erinnerung an Novemberpogrome 1938 Heine-Gymnasiasten gestalten Gedenkveranstaltung

Als im November 1938 in Deutschland die Synagogen brannten und Wohnungen von Juden geplündert wurden, zeigte das nationalsozialistische Regime: Es war willig, seinen Antisemitismus in die Tat umzusetzen. Im Rückblick war das Novemberpogrom eine Generalprobe für die Vernichtung. Das Mettmanner Bündnis für Toleranz und Zivilcourage gedenkt Donnerstag, 9. November, gemeinsam der Opfer von Terror und Gewalt des nationalsozialistischen Regimes. Ebenso soll der aktuellen Opfer rechtsextremer, rassistischer Übergriffe und Gewalt gedacht werden, wie Christoph Zacharias, Geschichtslehrer am Heinrich-Heine-Gymnasium, erklärt. Zusammen mit Oberstufenschülern aus der Q2 widmete er sich im Zusatzkurs Geschichte dem Thema „Nationalsozialismus“. „Vor dem Hintergrund des aktuellen Nahost-Konflikts lassen sich gewisse Parallelen ableiten“, sagt er zum „latenten Antisemitismus, 2023 werden Häuser mit Hakenkreuzen beschmiert, Juden können mancherorts ihre Kippa nicht tragen, ohne angegriffen zu werden“.