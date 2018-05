Mettmann: Gebrauchte Automaten funktionieren nicht

Mettmann Die Umstellung der Fahrkartenautomaten bei der Regiobahn hat gestern für großen Ärger gesorgt. Eigentlich sollten die gebrauchten Automaten, die die Deutsche Bahn der Regiobahn überlassen hatte, am Dienstag in Betrieb gehen. Doch sie verweigerten ihren Dienst, berichtete ein Informant.

Anfragen bei der Deutschen Bahn seien ins Leere gegangen. Ein Arbeitstrupp der DB, der derzeit in Bochum beschäftigt sei, habe gar nichts von der Umstellung gewusst und auch keine Ahnung von den Standorten der Automaten gehabt. Die Regiobahn hatte noch in den vergangenen Tagen ihre eigenen Automaten in den Zügen abgebaut.