Trotz Lockdown: Genuss in Mettmann, Erkrath und Wülfrath : Festtagsessen zum Abholen

Bietet neben italienischen Gerichten auch die klassische Weihnachtsgans mit Rotkohl und Klößen zum Mitnehmen an: Nesret Sabani vom Restaurant „La Scala“ in Mettmann. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Mettmann/Erkrath/Wülfrath Für viele gehört zu Weihnachten ein Restaurantbesuch dazu – stattdessen bieten Gastronome in Mettmann, Erkrath und Wülfrath einen Abholservice an den Feiertagen an. Der Renner bleibt die Weihnachtsgans.