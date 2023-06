Kultur in Mettmann Wilde Polka in Beckershoffstraße

Fans sind begeistert vom fränkische Exportschlager, der 2015 quasi als Repräsentant deutscher Musikkultur auf der Expo in Mailand einen Ritterschlag erhielt. 2019 wurden Gankino Circus mit „Ruth“ ausgezeichnet, kein Groupie, sondern der Name eines renommierten deutschen Weltmusikpreis, die „Creole Bayern“ gab es ebenfalls. In Mettmann spielt „Gankino Circus“ ihr drittes Bühnenprogramm „Die Letzten ihrer Art“, womit Constanze Backes und Bodo Herlyn auch die Sommerpause einläuten.