Einkaufsverhalten in Mettmann Impulsgeber für Handel in Mettmann

Zehn Millionen nahm 2017 der neue Eigentümer in die Hand, um das Einkaufszentrum neu zu positionieren. Offensichtlich wurde vieles richtig gemacht: Von der knapp 15.000 Quadratmeter weiten Fläche insgesamt, davon 14.641 Quadratmeter Verkaufsfläche, sind zurzeit 97 Prozent belegt. „Da kenne ich andere Objekte aus größeren Städten, die wesentlich schlechter aufgestellt sind“, freut sich Vermietungsmanager André Czichy über die gute Quote. Die Galerie Königshof hat also allen Grund zur Freude – auch, weil sie jetzt zehnjähriges Bestehen feiert.