Lesung am Konrad-Heresbach-Gymnasium : Leben und Leid Rosa Schillings

Mettmann Gabriele Lübke las im Konrad-Heresbach-Gymnasium über ihre von den Nationalsozialisten ermordete Großmutter Rosa Schillings. Nach gründlicher Recherche erschien 2021 ihr Buch „Ich bin ohne Sinnen gestorben.“

Man brachte sie am 2. Mai 1941 mit anderen Menschen in die Anstalt Hadamar, wo sie einen qualvollen Tod starb. In einem Schreiben an die Familie hieß es, dass Rosa an Leukämie verstorben sei. Erst durch die Recherche von Gabriele Lübke und ihrem Vater wurde das Schicksal von Rosa aufgearbeitet. „Mein Vater hat nicht geschwiegen, aber viele wollten die Taten der Nationalsozialisten vergessen und so wurden viele Schicksale mit ins Grab genommen“, erzählte Gabriele Lübke. Die Geschichte ihrer Großmutter sei eine vieler Tragödien und zeige mehr denn je, dass sich die Geschichte niemals wiederholen darf. Im Nationalsozialismus sind ca. 300.000 Menschen Opfer der Euthanasie geworden, 70.000 von ihnen erlitten den Gastod, darunter auch Rosa Schillings. Die Schüler hatten im Anschluss an die Lesung noch Zeit, Fragen zu stellen. Dabei zeigten die Schülerinnen und Schüler großes Interesse, waren aber auch sehr nachdenklich und respektvoll. Das Konrad-Heresbach Gymnasium dankt Gabriele Lübke für ihren Besuch und für die Arbeit, das verhängnisvolle Drama ihrer Großmutter festzuhalten und öffentlich für die Menschen zugänglich zu machen, um stets daran zu erinnern, dass die Geschichte sich niemals wiederholen darf.