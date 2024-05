VHS-Sinfonieorchester lädt zum Konzert Brahms in Mettmann

Der zweite Teil des Konzertes dürfte eine besondere Herausforderung für das Orchester werden: Johannes Brahms Sinfonie Nr. 2 in d-Dur lässt die „Musiker nicht schlafen“, wie Federico Ferrari meinte. Viele Soli stellen an die einzelnen Musiker „hohe Anforderungen“, doch der Dirigent ist begeistert von dem Fleiß, den sein Orchester auszeichnet. So ist der erste Satz der Sinfonie quasi ein Hornkonzert – und eine gewaltige Aufgabe. Im Vorfeld bedeutete dies: üben, üben, üben und so lange einstudieren, bis alles sitzt.