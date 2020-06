Arbeitsagentur Mettmann rät Unternehmern zur Vorsicht : Fürs Kurzarbeitergeld gibt es Fristen

Mettmann Die Arbeitsagentur rät, dass Unternehmer jetzt schnell handeln müssen. Denn es gibt Fristen: Wer rückwirkend noch Kurzarbeitergeld für März wirksam machen will, muss das bis zum 30. Juni getan haben.

Grund: Unternehmen haben gesetzlich rückwirkend bis zu drei Monate Zeit, angezeigte (genehmigte) und dann realisierte Kurzarbeit bei der Agentur für Arbeit abzurechnen. Im Juni läuft damit die Frist für März aus, dem Monat also, in dem die Corona-Pandemie die deutsche Wirtschaft erstmals hart getroffen hat. Ende Juli müssen Ansprüche für April eingegangen sein, im August für Mai, und so fort.