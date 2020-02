Kommentar : Für Klima und Lebensqualität

Würden nicht immer alle selbst chauffieren, sondern das Prinzip Fahrgemeinschaft nutzen, wäre viel gewonnen. Auch deshalb sind Ideen wie eine Mitfahrbank als moderne Variante des Trampens zusätzlich als Ergänzung zu Bürgerbussen in etwas abseitige Quartiere eine gute Idee für ein Plus an Lebensqualität im Sinne der Mobilität.

Wie im Sammeltaxi können Bürger dann gemeinsam pendeln. Das ist eine Art Nachbarschaftshilfe – und ein kleiner Beitrag zum Klimaschutz. Natürlich wird der globale CO 2 -Ausstoß durch derlei Maßnahmen nicht weltrettend minimiert, aber doch wenigstens ein bisschen reduziert.