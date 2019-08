Mettmann : Führerloser Linienbus rollt vor Hausfassade

Mettmann Der Fahrer hatte nur kurz eine Pause machen wollen und vergessen, die Feststellbremse zu aktivieren. Daraufhin rollte der Bus zehn Meter die Straße hinab.

(arue) Ein führerloser Linienbus hat sich am Montagnachmittag selbstständig gemacht. Er rollte zehn Meter lang rückwärts die Kaldenberger Weg entlang, bevor er an einer Hausfassade landete. Das berichtet jetzt die Polizei. Demnach stoppte stoppte der 36-jährige Fahrer seinen Linienbuss an der Bushaltestelle am Kaldenberger Weg. Fahrgäste waren nicht an Bord. Erverließ seinen Arbeitsplatz, um eine kurze Pause einzulegen. Wenige Augenblicke, nachdem er den Bus verlassen hatte, setzte sich dieser in Bewegung, da nach ersten Erkenntnissen die Feststellbremse gesetzt worden war.