In Mettmann in Kontakt kommen : Frühlingsfest für Senioren als verspäteter Tanz in den Mai

Konrad Brucki, Oliver Pahl und Ilona Bungert-Dellit organisieren das Frühlingsfest für Senioren. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Mettmann Es soll endlich wieder gefeiert werden. „Wir wollen die Zielgruppe der Alleinstehenden nicht außer Acht lassen“, erklärt Oliver Pahl, der bei der Stadt für die Wohnberatung und Pflegeberatung zuständig und Mitglied im Vorstand des Runden Tisches für Seniorenfragen ist.

Nachdem die vom Runden Tisch für Seniorenfragen (RTfS) organisierte Weihnachtsfeier für alleinstehende ältere Menschen coroanbedingt im Seniorenpark Carpe Diem in den vergangenen beiden Jahren abgesagt werden musste, wollen die Organisatoren nun einen weiteren Weg beschreiten. „Wir haben 20 Jahre lang eine zumeist gut besuchte Weihnachtsfeier durchgeführt. Jetzt wollen wir mit einem Frühlingsfest ein neues Modell für eine Feier für alleinstehende ältere Menschen starten“, sagt Konrad Brucki, der in all den Jahren die Feier federführend mitorganisierte.

„Für viele Senioren und Seniorinnen in Mettmann ist das gemeinsame Feiern in einem festen Rahmen, ob zu Weihnachten oder jetzt im Frühling, ein wichtiger Termin. Das Frühlingsfest haben wir für Samstag, 14. Mai, 16 bis 20 Uhr geplant“, erklärt Oliver Pahl vom Organisations-Team. Ergänzend fügt er hinzu, dass das Frühlingsfest bei gutem Wetter im Innenhof des Carpe Diems stattfindet. Sollte die Wetterlage nicht so gut sein, werde das Fest, zu dem rund 50 Leute erwartet werden, in der Restauration „Vier Jahreszeiten“ des Senionenstiftes veranstaltet.

„Das Frühlingsfest soll nicht die Weihnachtsfeier ersetzen. Ich gehe davon aus, dass in Zukunft beide Veranstaltungen regelmäßig durchgeführt werden, wobei darüber der Vorstand des Runden Tisches für ‚Seniorenfragen noch keine endgültige Endscheidung getroffen hat“, erklärt Oliver Pahl. Der Mitarbeiter des Dezernates für Soziales der Stadtverwaltung betont, dass so ein Fest nur mit Unterstützung von Ehrenamtlichen zu organisieren sei.

Eine dieser Ehrenamtlichen ist Ilona Bungert-Dellit. Sie kümmert sich insbesondere um die Programmgestaltung. Dabei verweist sie auf verschiedene musikalische Beiträge, die beim Frühlingsfest von Interpreten aus Mettmann aufgeführt werden. Es gebe aber auch genügend Gelegenheit, zum Mitsingen. „Ich bin zuversichtlich, dass das bei den Teilnehmern des Frühlingsfestes gut ankommen wird.“

Zudem sei reichlich für Kaffee und Kuchen, Getränke und Grillspezialitäten gesorgt. „Da kommt keiner zu kurz“, versichert sie lächelnd. Konrad Brucki schüttet aber etwas Wasser in den an diesem Tag nicht servierten Wein. „Wie bereits bei den Weihnachtsfeiern wird es keine alkoholischen Getränke geben. Da sind wir uns nicht so sicher, ob die älteren Mitbürger das mit dem Alkohol vertragen. Auch ohne alkoholischen Getränke waren die Feiern in der Vergangenheit immer sehr schön.“

Brucki verweist auf einen besonderen Service: „Gegen eine entsprechende Quittung werden die Taxifahrten zum Carpe Diem erstattet. Für die Rückfahrt steht ein Fahrdienst zur Verfügung.“