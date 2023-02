Schöne Bilder gesucht Frühling in Mettmann

Im Winter findet der Sonnenuntergang in unseren Breiten gefühlt kurz nach Sonnenaufgang statt. Nun haben die kunterbunten Karnevalszüge endlich wieder Farbe ins Spiel der winterlichen Tristesse gebracht. Am Aschermittwoch ist mitnichten alles vorbei – denn heimlich, still und leise kündigen die ersten Frühlingsboten (RP-Foto: von Dolega) eine neue Zeit an. Vor der Stadthalle Mettmann, Kosename „Froschoper“, stecken die ersten Blumen ihre zarten Köpfchen aus der Erde. Gute Laune kann so einfach sein, denn wer hat beim Anblick dieser Frühblüher nicht Lust, zu lächeln? Ihre liebsten Frühlingsentdeckungen, liebe Leser, schicken Sie gerne an mettmann@rheinische-post.de.