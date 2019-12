Weihnachtsmärkte in Mettmann : Fröhliche Weihnachten mit „Kristallpunsch“

Mettmann (hba) Gleich zwei Weihnachtsmärkte lockten jetzt nach Obschwarzbach – und beide Angebote wurden von den Mettmannern gut angenommen: Den ersten Weihnachtsmarkt an der katholischen Kirche St. Judas Thaddäus gab es bereits 2007. „Damals mit nur zwei Buden“, erinnert sich Cristoph Siegert, Mitorganisator des Marktes.

Denn auch so ein kleiner, familiärer Markt wie in Obschwarzbach braucht viele Freiwillige. „Wir haben mit noch mehr Helfern gerechnet“, räumt Daniel Cyrulinski, Vorsitzender des Bürgervereins für Ob- und Niederschwarzbach ein. „Aber ich freue mich, dass wir uns als Vereine gegenseitig unterstützen“, sagt er. Denn zum ersten Mal gab es in diesem Jahr vier Buden: Eine vom Bürgerverein, eine von der Kirchengemeinde, eine von der Freiwilligen Feuerwehr und als Premiere auch eine vom Kindergarten. An den vier Buden ga es Crepes, Bratwurst, Heißgetränke und Selbstgebasteltes. „Der Kindergarten hat am Freitag eröffnet, da war richtig viel los und der Weihnachtsmann hatte für die Kinder Süßigkeiten dabei“, freut sich Cristoph Siegert über die gute Resonanz. „Wir sind ja hier etwas weg vom Schuss und wollen auch das Gemeindeleben wieder aktivieren, junge Familien dafür begeistern“, erzählt er. Zurzeit gibt es in der Kirche nur eine Samstagabendmesse. „Wir wünschen uns natürlich wieder eine am Sonntag.“ Kaum einen Kilometer weiter, vor dem Landgasthaus Bibelskirch, wurde in diesem Jahr zum ersten Mal ein kleiner, aber gemütlicher Weihnachtsmarkt mit insgesamt 13 kleinen Buden veranstaltet. „Der Markt passt einfach zu uns, wir möchten eine gute Stimmung vor dem Haus haben“, sagte Restaurantbetreiber Dietrich Strümpfel. Die „Catering-Buden“ wurden von ihm und seinen Mitarbeitern betrieben.