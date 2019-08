Mettmanner Persönlichkeit geehrt : Fritz Hachenberg erhält Orden für ehrenamtliche Verdienste

Mettmann Der heute 83-Jährige hat sich Zeit seines Lebens für den Sport in Mettmann engagiert. Der Orden ist ein Dank für seine Verdienste.

Hachenberg, der am Tag der Verleihung auch seinen 83. Geburtstag feierte, hat sich sein ganzes Leben lang ehrenamtlich engagiert, insbesondere im Sport. Schon als Jugendlicher ließ er sich zum Kampfrichter ausbilden und war seitdem für unterschiedliche Sportverbände tätig, vor allem im Leichtathletik-Bereich. So nahm er als Kampfrichter nicht nur an Welt- und Europameisterschaften, an der Universiade in Duisburg im Jahr 1989, mehrfach am Mehrkampfmeeting in Ratingen sowie an weiteren Leichtathletik-Großveranstaltungen teil. Er wurde auch bei den Olympischen Spielen in München eingesetzt, die am 5. September 1972 Ziel eines folgenschweren Terroranschlags wurden.