Spardiskussion in Mettmann : Freundeskreis: Hände weg von der Bibliothek

Spardiskussion in Mettmann

Die Bibliothek ist immer wieder auch Veranstaltungsort. Sie hat ihren Sitz in der Stadthalle, über deren Abriss derzeit nachgedacht wird. Foto: Janicki, Dietrich (jd-)

Mettmann Der Vorstand protestiert gegen den Vorschlag der FDP, die Bibliothek kleiner zu setzen und umzusiedeln.

(arue) Unter dem Motto „Hände weg von der Stadtbibliothek!“ wendet sich der Freundeskreis der Stadtbibliothek Mettmann jetzt gegen den Vorschlag der FDP-Ratsfraktion, die Bibliothek in eine Bücherei umzuwandeln. Die Liberalen hatten diesen Vorschlag im Zuge der Spardiskussion gemacht, die jetzt aufgrund des defizitären städtischen Haushalts erfolgt: Eine Bücherei muss geringeren Standards genügen als eine Bibliothek und wäre damit kostengünstiger. Außerdem schlagen die Liberalen einen Umzug der Bücherei von der in ihren Augen abzureißenden Stadthalle in ein leer stehendes Ladenlokal der Innenstadt vor.