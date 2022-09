Tipps und Termine in Mettmann und drumherum : Kirmes, Kartoffelfest und Kreativität

Kirmes und Kartoffelfest: In Mettmann und dem Rest der Region ist am Wochenende viel los. Foto: Blazy, Achim (abz)

Mettmann Marktkonzert in Mettmann, Kirmes in Haan, Mobilitätstag in Hilden, Herbstmarkt in Langenfeld und Kartoffelfest in Wülfrath – das ist nur ein Auszug aus dem Veranstaltungsprogramm in unserer Region an diesem Wochenende.

Marktkonzert Regionalkantor Matthias Röttger lässt sich allerlei Gutes einfallen, ein besonderer Ohrenschmaus sind die von ihm initiierten Marktkonzerte. Das dieses Jahr letzte Marktkonzert findet Samstag, 24. September, 11 Uhr, in St. Lambertus zu Mettmann statt. Das Trio Amabile spielt barocke Kammermusik für Violine, Blockflöte und Cembalo. Der Eintritt ist frei.

Nachfrequenz Mit Dance Battle und Open Mic Move and Speech beteiligt sich das Mehrgenerationenhaus Am Kö in Mettmann Samstag, 24. September, 18 bis Ende offen an der Nacht der Jugendkultur namens Nachtfrequenz.

Kartoffelfest Endlich dreht sich in der Kalkstadt alles wieder um die Kartoffel, nachdem die Wülfrather zwei Jahre lang coronabedingt auf eine seit über 30 Jahren etablierte Tradition in ihrer Stadt verzichten mussten. Von Freitag, 23. September, bis Sonntag, 25. September, wird auf der Schwanenstraße das Kartoffelfest gefeiert – erstmalig an drei Tagen. Das Programm des Festes rund um die Schwanenstraße sowie Teilen der Innenstadt ist abwechslungsreich gestaltet und hat für jeden etwas zu bieten. Dank der Verlängerungen treten dieses Mal insgesamt neun Live-Bands auf. Die offizielle Eröffnung des Kartoffelfests ist allerdings erst am Samstag um 14 Uhr – natürlich mit dem traditionellen Aufwiegen. Hierfür wird extra eine sechs Meter lange Waage zur Bühne am Parkplatz an der Schwanenstraße angefahren. Insgesamt eine Tonne Kartoffeln stehen bereit, sowohl zum Wiegen als auch für den Schälwettbewerb, der für Sonntag vorgesehen ist. Fünf Säcke à 12,5 Kilo hat Wülfrath pro dafür organisiert. Erstmals gibt es Gruppen- und Einzeldisziplinen und Pokale für die besten Drei in den beiden Kategorien. Wie schon in der Vergangenheit üblich, werden die Kartoffeln am Ende des Festes an die Tafel gespendet. Am Sonntag dürfen die Gäste dann auch wieder fleißig mitraten bei „Promi im Sack“. Kulinarisch dreht sich auf dem Fest – natürlich – alles um die Kartoffel. Am Sonntag öffnen die Geschäfte.

Klimaschutzmesse Anlässlich der Klimaschutzwoche findet Samstag, 24. September, ab 11 Uhr die Klimaschutz-Messe am Zeittunnel, Hammerstein 14, in Wülfrath statt. Anbieter präsentieren Produkte, beraten und geben Tipps zum Energiesparen. Von 14 bis 17 Uhr werden Kinder als Upcycler zum Basteln eingeladen.

Haaner Kirmes Von Freitag, 23. September, bis Dienstag, 27. September, können die Besucher in diesem Jahr in Haan ins Kirmesflair eintauchen. Den Freitag gibt es als fünften Tag extra – zuletzt war das vor einem Jahrzehnt der Fall, als die Kirmes 625-jähriges Bestehen feierte. Etwa 190 Schausteller hat die Stadt vertraglich verpflichtet. Darunter sind unter anderem 15 sogenannte Großfahrgeschäfte, elf Fahrgeschäfte für Kinder, 50 Ausschank- und 60 Imbiss-Betriebe – und eine Losbude. Mit einem ökumenischen Gottesdienst in St. Chrysanthus und Daria geht es am Freitag um 16 Uhr los. Ein stimmungsvoller Zug startet anschließend von der Königstraße bis zum Neuen Markt. Um 17 Uhr folgt dann die Kirmes-Eröffnung mit Fassanstich, Böllerschüssen und 300 Luftballons – und dank Kirmes-Organisator Rainer Skroblies auch mit Riesenrad.

Mobilitätstag In Hilden findet am Samstag, 24. September, der erste Mobilitätstag statt: An insgesamt 17 Ständen präsentieren sich kleine und große Unternehmen, lokale Händler, Vereine, die Stadtverwaltung und das Jugendparlament. Rund ums Rathaus sowie entlang der Mittelstraße, zwischen Mühlen- und Bismarckstraße, können Bürger von 10 bis 16 Uhr Informationen sammeln, Gespräche führen und Fahrzeuge ausprobieren: von E-Rollern und Scootern bis hin zu Spezial- und Lastenrädern. „Ziel der gemeinsamen Veranstaltung von Wirtschaftsförderung und Klimaschutzmanagement ist es, Mobilität erlebbar zu machen – für Personen aller Altersklassen, mit und ohne Handicap“, erklärt Bürgermeister Claus Pommer. Die Stadtwerke informieren zu E-Mobilität und Ladeboxen, die Kreisverkehrswacht gibt Tipps zur Verkehrssicherheit und die Verbraucherzentrale berät rund ums Thema Energie. Der SV Hilden-Ost hilft dabei, Kinderräder richtig einzustellen und die AOK unterstützt Erwachsene beim korrekten „Bike-Fitting“. Lampenscherf bietet einen Sonderverkauf für Fahrradhelme an, und auf der Bühne im Rathaus-Innenhof werden ab 11.30 Uhr gebrauchte Fahrräder versteigert. Die Bergstation baut in der Fußgängerzone einen Kletterturm auf.

Mitmachzirkus Unter dem Motto „Spiel & Spaß für alle – Wir spielen wie im Zirkus“ will der Mitmachzirkus Hilden am Freitag, 23. September, von 15 bis 19 Uhr Alt und Jung im Stadtpark begeistern. Rund 200 fliegende Teile können an dem Nachmittag auf Initiative des Hildener Seniorenbeirats auf der großen Wiese in der Nähe des Spielplatzes am Kiosk bewegt werden – und das kostenlos. Während die Kinder bunte Tücher schwingen, über ein Seil balancieren oder die Hula-Hoop-Reifen kreisen lassen, bewegen die Senioren Jongliertücher oder „Regenbögen.

Herbstmarkt Ein Wochenende mit jeder Menge Programm wartet auf die Besucher der Langenfelder Innenstadt am Wochenende, 24. und 25. September. Der Herbstmarkt wird im Bereich der Fußgängerzone auf der Solinger Straße viele Marktstände mit einem bunten Angebot für Haus und Garten präsentieren. Unter dem Motto „Nützliches und Schönes, Pflanzen und Blumen, – tolle Angebote für Haus und Garten“ gibt es am Wochenende von 10 bis 18 Uhr beim Herbstmarkt Langenfeld auf der Solinger Straße und dem Marktplatz reichlich Gelegenheiten, sich auf die farbenfrohe Jahreszeit einzustimmen. Am Sonntag öffnen die Geschäfte in der Innenstadt. von/tobi

(von/tobi)