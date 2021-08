Freizeit in Mettmann : Naturfreibad ringt weiterhin mit der Wasserqualität

Mettmann Die letzte Kontrollmessung warf die Pläne zur Wiederöffnung erst einmal über den Haufen. Deshalb wurden neue Analysen in Auftrag gegeben.

Das Naturfreibad bleibt an diesem Wochenende weiterhin geschlossen. Entgegen den ursprünglichen Erwartungen haben die Kontrollmessungen zur Wasserqualität in einem von drei Werten wieder eine Überschreitung des Grenzwertes gezeigt. „Gerne hätten wir wieder geöffnet. Doch nun müssen wir zunächst die erneuten Proben abwarten“, sagt Badbetriebsleiter Frank Fitsch mit großem Bedauern. Die Sicherheit der Mettmanner Badegäste habe natürlich erste Priorität.

Das hatte nach dem Starkregen mit anschließenden Überschwemmungen Mitte Juli den Besucherbetrieb einstellen müssen. Die Laboranalysen zeigten eine Verschmutzung des Badewassers an. Es kann – anders als in konventionellen Bädern – nicht per erhöhtem Chemie- und Chlorzusatz wieder in die Spur gebracht werden kann. Stattdessen wurde zwischenzeitlich ein Drittel der gesamten Wassermenge, insgesamt 1,2 Millionen Liter, ausgetauscht. Als das allein keine Verbesserung brachte, gingen die Experten den Brunnen an, aus dem Bad seinen Nachschub bezieht.