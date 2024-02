Erfahrungen und Eindrücke für spätere Karriere sammeln Was das freiwilliges ökologische Jahr so wertvoll macht

Es ist Halbzeit für die Teilnehmer des Freiwilligen Ökologischen Jahres (FÖJ) beim Kreis Mettmann. Krötenleitwerke aufzubauen, um die jährliche Krötenwanderung zu betreuen, ist nur eine der vielfältigen Aufgaben der vier Freiwilligen Julia, Frederick, Maya und Yann. Viel zu tun gibt es auch bei der Biotoppflege in den Naturschutzgebieten. Gerade der Erhalt der Flora und Fauna durch Mäh- und Baumarbeiten ist ein zentraler Teil des Freiwilligendienstes in der unteren Naturschutzbehörde. Dazu nutzen die FÖJler verschiedene Maschinen, fachkundig angeleitet von ihrer Betreuerin Simona Hacker und durch die Teilnahme an einem Motorsägenlehrgang werden sie an die sichere Benutzung der Geräte herangeführt und können so ihr handwerkliches Geschick verbessern.