Engagement in Mettmann Ehrenamtliche werden verzweifelt gesucht

Die Caritas-Freiwilligenzentrale sucht weitere Engagierte, beispielsweise zur Unterstützung der Arbeit der Tafel Mettmann. Gesucht werden zwei Fahrer, die an einem Vormittag in der Woche Lebensmittel in den Supermärkten abholen. Außerdem wird noch Hilfe beim Entladen der Fahrzeuge und bei der Vorbereitung und Sortierung der Lebensmittel benötigt.