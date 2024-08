Bürgerschaftliches Engagement in Mettmann Caritas Freiwilligenzentrale sucht weitere Mitmachende

Zeit ist nicht Geld. Zeit zu haben bedeutet, sich in der Gesellschaft einbringen zu können und dort zu helfen, wo beispielsweise Politik und Stadt nicht einspringen können. Natürlich ist die Rede vom ehrenamtlichen Engagement, dem viel beschworenen Kitt des Miteinanders. Gründe, sich für andere einzubringen, gibt es viele. Etwa um der Gesellschaft etwas zurückzugeben, aber auch, um soziale Kontakte zu pflegen und auszubauen. Bekanntermaßen tragen soziale Interaktionen zum emotionalen und psychischen Wohlbefinden bei. Im Alter können starke soziale Bindungen einen enormen Unterschied machen. Sie bieten Unterstützung, Freude und einen Sinn für Gemeinschaft. Die Teilnahme an Gemeinschaftsaktivitäten ebenso wie der ehrenamtlichen Arbeit verbessert die eigene Lebensqualität. Die Freiwilligenzentrale hat wieder viele Möglichkeiten für ein Engagement im Angebot. Aktuell gesucht werden Familienpatinnen für junge Familien mit kleinen Kindern, die einmal in der Woche die Familie im Alltagstrubel etwas entlasten, indem sie beispielsweise mit den Kindern rausgehen, vorlesen, spielen oder zu Terminen begleiten.