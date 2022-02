Engagement in der Kalkstadt : Ehrenamtler dringend gesucht

Das Niederbergisches Museum sucht eine Küchenkraft und Moderatoren für das museumspädagogische Programm. Das Foto zeigt Ehrenamtlerin Heide Franke (re., seit 13 Jahren dabei ) und die Hauptamtliche Astrid Schuller. Foto: Achim Blazy (abz)

Wülfrath In der Corona-Pandemie ist es ruhig um das Freiwilligen-Forum Wülfrath geworden. Nun nimmt die Vermittlung wieder Fahrt auf. Organisator Gerd Bohnen sucht aktuell Helfer für das Museum und einen Fußballverein.

Ohne Ehrenamt wäre vieles in der Gesellschaft nicht möglich. Das weiß Gerd Bohnen ganz genau. Der 79-Jährige ist einer der Ehrenamtler in Wülfrath und gründete 2006 das Freiwilligen-Forum Wülfrath. Er fungiert als Schnittstelle zwischen Menschen, die sich ehrenamtlich einbringen wollen, und Organisationen oder Vereinen, die eben solche Menschen suchen.

Mehr als 250 Menschen hat er in den vergangenen 16 Jahren bereits erfolgreich vermittelt. Doch mit der Corona-Pandemie wurde die Arbeit gebremst. Es war sehr still. „Es gab in den letzten zwei Jahren zum einen weniger Bedarf. Die Menschen hatten aber auch Angst, sich anzustecken“, nennt Bohnen Gründe dafür. Denn in der Regel sind es Senioren, die sich zum Bespiel mit Eintritt in die Rente oder nach dem Verlust des Ehepartners eine neue Aufgabe suchen wollen.

Info Anfragen per Telefon oder E-Mail möglich Was Gerd Bohnen sucht für das Niederbergisches Museum an der Bergstraße Freiwillige für Küche, Büro, Organisation, Reinigung und eine Allround-Kraft. Die Einigkeit Dornap benötigt einen Fußball-Übungsleiter für den Juniorenbereich für zirka sechs Stunden pro Woche (mit und ohne Trainerschein). Wo Montags von 9 bis 12 Uhr sowie 13.30 bis 16 Uhr unter Telefon 02058 18267 oder per Mail an die Adresse freiwilligenforum@stadt.wuelfrath.de

Jüngeren Menschen fehlt neben Vollzeitjob und Familienleben häufig die Zeit. Jugendliche seien trotz Anreizen, beispielsweise einem Zertifikat, in Konkurrenz zu PC und Internet nur schwer für ein Ehrenamt zu begeistern, bedauert Bohnen. Seit Anfang des Jahres sei das Interesse aber erfreulicherweise wieder gestiegen, berichtet der Vermittler. Zudem ruft er von zu Zeit zu Zeit bei den verschiedenen Vereinen und Organisationen an, ob aktuell wieder Bedarf an Hilfe besteht oder diese melden sich von alleine bei ihm.

„Im Grunde ist das Ehrenamt überall gefragt. Ohne die Freiwilligen könnte das Altenheim zum Beispiel kein Programm machen, weil den Hauptamtlichen einfach die Zeit für die Organisation fehlt“, sagt Bohnen. Viele der Interessenten kommen jedoch oft, ohne eine konkrete Idee zu haben. Bohnen lotet dann im Gespräch Ansatzpunkte aus und sucht das passende Ehrenamt heraus – etwa Vorlesen in der Kita oder als Helfer bei der Tafel.

Auch beim Niederbergischen Museum kann man sich engagieren, beispielsweise in der Küche bei der Vorbereitung von Bergischen Kaffeetafeln oder als Allround-Kraft für Feierlichkeiten wie Hochzeiten, die im Museum stattfinden. Bei einer Schnupperstunde, die Bohnen immer auch begleitet, können sich beide Seiten kennenlernen und schauen, ob es passt, erklärt er den Ablauf. Bisher habe er noch jedem, der wollte, die richtige Stelle anbieten können.

Der Ehrenamtler entscheide am Ende immer selbst, was und wie viel er leisten könne und wolle. Das werde dann gemeinsam mit der Einsatzstelle abgesprochen. „Das Wichtigste ist, es muss Spaß machen“, betont der Wahl-Wülfrather. Den hat er auch bei seinem Engagement als Vermittler. Bohnen räumt aber auch ein: „Es braucht dringend eine zweite Person, die mich dabei unterstützt.“ So wie in den Anfängen, als er mit dem mittlerweile verstorbenen Rainer Rompf gemeinsam die Geschicke des Freiwilligen-Forums leitete.