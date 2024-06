Kultur in Mettmann Wie sicher ist Zukunft der Musikschule?

Mettmanns Kasse ist so leer und die Verwaltung so bettelarm, dass nur der Wille zum Sparen längst nicht mehr ausreicht. In allen Bereichen wird der Rotstift angesetzt, auch bei den sogenannten Freiwilligen Leistungen. Im Kulturausschuss stritten die Fraktionen in vierstündiger Sitzung teilweise heftig, welche Programmpunkte zukünftig mit welchen Summen finanziell gefördert werden sollen. Themen waren unter anderem: