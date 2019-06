Open-Air-Vergnügen in Mettmann : Freiluft-Kino auf 2020 verschoben

Mettmann Weltspiegel-Chef Rüttgers: Die Suche nach einem Veranstaltungsort ist schwierig.

(arue) Ein Open-Air-Kino wird es in diesem Jahr in Mettmann nicht mehr geben. Das sagt der Geschäftsführer des Weltspiegel-Kino, Thomas Rüttgers, auf Nachfrage unserer Redaktion. Die Idee, während der Sommerferien mehrere solcher Freiluft-Kinovorführungen im Naturfreibad anzubieten, habe sich nach Gesprächen mit Stadtverwaltung und Anwohnern zerschlagen. Auch das Neanderbad in Erkrath habe sich nach einiger Recherche als nicht geeigneter Standort erwiesen. „Das geht auch nicht so ohne weiteres, wie man sich das vorstellt“, berichtet Rüttgers. „Doch ich bin weiter auf der Suche“, versichert er. Zurzeit stehe er in Gesprächen mit interessierten Gastronomen sowie mit Willi Schaefer, dem Inhaber des Kalksteinbruchs Neandertal.