Hochzeiten im Kreis Mettmann : Freie Trauungen ersetzen das religiöse Ritual

Kreis Mettmann (arue) Die freie Trauung ist eine symbolische Zeremonie. Freie, aber auch kirchliche Trauungen begründen keine rechtskräftige Eheschließung. Darauf weisen die Sprecher der Städte Mettmann, Erkrath und Wülfrath auf Nachfrage unserer Redaktion hin.

Dass freie die kirchlichen Trauungen ersetzen, gibt den Kirchen zu denken. „Es ist unverkennbar, dass sich die religiöse Situation in Deutschland seit Jahrzehnten spürbar verändert und die Bindung an Gott und die Kirche gerade in den letzten Jahren in für mich erschreckender Geschwindigkeit zurück geht“, sagt Herbert Ullmann, Leitender Pfarrer in Mettmann und stellvertretender Kreisdechant. Die Menschen suchten sich aus dem gesellschaftlichen „Angebot“ das heraus, was zu ihnen passt. „Im eigenen Freundeskreis habe ich erlebt, dass bei schwindender Glaubenssubstanz nach einer standesamtlichen Trauung – zu der ich übrigens ausdrücklich eingeladen war – eine so genannte freie Trauung auf einem Reiterhof folgte“, erinnert sich Ullmann. „Das war konsequent, zumal ich die Erwartung an eine möglicherweise mit Rücksicht auf mich angedachte kirchliche Trauung im Freien nicht erfüllen konnte. Eine Eventhochzeit mit Elementen aus TV-Vorlagen wäre mit dem sakramental-liturgischen Charakter einer kirchlichen Trauung nicht vereinbar gewesen“, berichtet der Geistliche. Das befreundete Brautpaar habe dafür Verständnis gehabt.