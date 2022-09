Gleichberechtigung im Kreis Mettmann : Kreisweite Frauenpower bei Kampagne #ParitätJetzt!

Mettmann Mehr Frauen in der Politik sind gewünscht. Eine Initiative setzt sich dafür ein, dass das Thema bei der Reform des Wahlrechts berücksichtig wird. Gleichstellungsbeauftragte werben zum Mitmachen.

Natürlich können nicht nur Frauen die Interessen von Frauen vertreten. Aber seit Jahrhunderten sind Männer privilegiert. In deutschen Parlamenten etwa gibt es zu wenige Frauen. Sie bilden zwar mehr als die Hälfte der Bevölkerung, sind aber nur zu rund einem Drittel im Bundestag vertreten. Politik wird dadurch in erster Linie von Männern gestaltet. In anderen Ländern sorgen gesetzliche Regelungen dafür, dass Frauen und Männer zu gleichen Teilen in Parlamenten vertreten sind. Diese Regelungen haben den Frauenanteil deutlich erhöht. Für eine solche Quote als Chancengleichheit kämpfen nun auch die Gleichstellungsbeauftragten im Kreis Mettmann.