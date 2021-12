Kultur in Erkrath : Erkrather Frauenchor nimmt neuen Anlauf

Monika Krüger, Sami Luttinen und Karl-Heinz Nacke bei der Vorstellung des Programms für das von Mettmann nach Erkrath umgezogene Neujahrskonzert. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Erkrath Das für 7. Januar geplante Neujahrskonzert soll mit gleicher Besetzung am Freitag, 25. März 2022, um 19 Uhr in der Stadthalle stattfinden.

Trotz 2G-Regeln und DRK-Testangebot hatte das traditionelle Adventskonzert des Frauenchors Erkrath zusammen mit dem MGV-Männerchor in der Stadthalle wegen der Corona-Lage kurzfristig abgesagt werden müssen. Monika Krüger, die Frauenchor-Vorsitzende, konnte die Durchführung des Konzerts unter diesen Bedingungen einfach nicht verantworten. Sie selbst ist wahrscheinlich die größte Leidtragende.

Schlaflose Nächte hatten sie und ihre mitverantwortlichen Sangesschwestern gehabt. Die Absagen der Musiker – Chöre wie Solisten – und auch der eigenen Sänger ließen ihnen am Ende keine andere Wahl. Schon lange vorher hatten die Organisatorinnen die Zahl der Besucher und auch der aktiven Mitwirkenden immer wieder reduziert und das Programm erheblich verkürzt. Alles vergeblich. Die Konzertkarten-Besitzer waren natürlich ebenfalls enttäuscht.

Ihr Karten konnten sie in der Stadthalle zurückgeben. Der Vorstand mit Schatzmeisterin Chris Albrecht stand an einem Nachmittag bereit, um den Besuchern ihre Eintrittskartengelder zurückzuzahlen. „Die Sicherheit war nicht mehr kalkulierbar“, sagt Monika Krüger bedauernd. Alle Beteiligten seien traurig und geschockt gewesen, als die Absage verkündet wurde. Aber nach dem Konzert ist vor dem Konzert. Jetzt wird das Neujahrskonzert geplant, das ab sofort Frühlingskonzert heißen wird, weil es statt im Januar erst am 25. März um 19 Uhr in der Stadthalle an der Neanderstraße über die Bühne gehen kann. Die Planungen laufen auf Hochtouren.

Doch die organisierenden Chorfrauen sind vorsichtig geworden. Schließlich müssen alle eingeladenen Künstler auch zur Verfügung stehen. Und außerdem möchten die Chöre in diesem Jahr endlich die seit langem geplante Reise in die französische Chor-Partnerstadt Cergy-Pontoise nahe Paris verwirklichen. Die musste im vergangenen Jahr auch abgesagt werden. „Und dann“, sagt Monika Krüger euphorisch, „werden wir im kommenden Jahr 2022 ein wunderschönes Jubiläums-Adventskonzert haben. Wir holen alles nach!“ Mit den Proben für neue Aufgaben und Herausforderungen wird die Chorleiterin beider Chöre, Elisabeth Fleger, am 11. Januar wieder beginnen.