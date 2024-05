Mutige Ordensfrau Schwester Philippa liest in Mettmann

Sie ist die Frau, die gehört wird: Schwester Philippa Rath. Die 1955 in Düsseldorf als Mechthild Rath geborene Politikwissenschaftlerin, Historikerin und Theologin ist Benediktinerin. Sie geht in ihren bemerkenswerten Büchern davon aus, in etwa zehn Jahren würden die ersten Priesterinnen in der römisch-katholischen Kirche geweiht werden. In einem Interview im November 2019 sprach sie sich für mehr Geschlechtergerechtigkeit in Kirche und Gesellschaft aus und bezeichnete diese als „göttlichen Willen“. Denn „Gott hat die Menschen als Mann und Frau erschaffen, sie sollen gemeinsam die Welt gestalten.“ Die Frauen nicht einzubeziehen bedeute eine „ungeheure Verschwendungen von Begabungen“.