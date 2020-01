Neue Selbsthilfegruppe im Kreis Mettmann : Frauen sprechen über die Wechseljahre

Mettmann (arue) In unserer Gesellschaft wird immer noch nicht gerne über das Älterwerden gesprochen. Viele hegen den Wunsch, so lange wie möglich faltenfrei, schlank und gesund zu sein. Die beginnenden Wechseljahre können das Leben dann ganz schön durcheinanderbringen.

Für Betroffene, die Wechseljahresbeschwerden haben, fühlt sie sich an wie eine Umstellung von Wechsel- auf Gleichstrom. Die Mediziner wissen, warum: Allmählich verringert sich die Zahl der Eizellen und es finden Zyklen ohne Eisprung statt. Auch die Produktion der Östrogene wird unregelmäßiger und die ersten Symptome können auftreten, wie zum Beispiel Hitzewallungen. Irgendwann bleibt die Menstruation aus und die Frau geht in die Menopause.

„Gemeinsam statt Einsam – Annehmen was ist“. Das soll jetzt das Motto einer neuen Selbsthilfe-Gruppe sein, zu der die Selbsthilfe-Kontaktstelle Kreis Mettmann des Paritätischen NRW jetzt den Anstoß gibt. „Es können diverse körperliche und seelische Beschwerden auftreten, die zunächst gar nicht den Wechseljahren zugeordnet werden“, heißt es von der Paritätischen. „So können beispielsweise Gelenkschmerzen, Gewichtszunahme am Bauch, Schwindel, Trockenheit der Schleimhaut, fliegende Hitze, Konzentrationsschwierigkeiten, Schlafstörungen, Libido-Verlust und Stimmungsschwankungen auftreten. „Enorme Stressbelastungen in der Familie oder am Arbeitsplatz können die Folge sein.“