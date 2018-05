Mettmann: Frauchens Ruhe entspannt den Hund

Mettmann Die Hundeschule "Dream-Team" hat zum Infotag auf den Übungs-Platz am Schwarzen Pferd eingeladen.

Wenn der Hund die Schuhe zerfetzt, das Alleinsein nicht erträgt und stundenlang heult oder beim Spaziergang seinen Halter an der Leine durch den Wald zerrt, dann ist er in den Augen seiner Besitzer häufig ein Fall für die Hundeschule. Für das Team von Dream-Team steht dagegen fest: Nicht der Hund muss nachsitzen, sondern der Mensch.

Wer? Die mobile Hundeschule Dream-Team mit Sitz in Mettmann gibt es seit neun Jahren. Neben Gruppen- und Einzelstunden bieten Heidi Denecke und Anke Krüger auch Einzelunterricht und problemorientierte Kurse an und setzten dabei stets auf eine enge Bindung von Mensch und Tier.

"Bei der Übung geht es maßgeblich darum, nicht wie bei dem normalen Parcourstraining den Hund die Nutzung der Geräte auswendig lernen zu lassen und dann abzurufen, sondern hier dreht sich alles um die Interaktion. Der Hund soll lernen, permanent auf seinen Menschen zu achten und so zu erkennen, was genau dieser gerade ganz individuell von ihm möchte", erklärt Anke Krüger, eine der beiden Trainerinnen von Dream-Team, den Beobachtern über das Mikro.

Die sind großenteils bereits Kunden der Hundeschule, viele haben ihre Hunde mitgebracht, so wie auch Petra Holstein, die sich ein schattiges Plätzchen auf dem Gelände gesucht hat. Ihre Greyhoundhündin Janie liegt ihr zu Füßen und döst auf dem Rasen. "Sie ist jetzt schon älter", erzählt Holstein und trinkt ein Schluck Wasser, "daher habe ich hier mit dem Mobilitykurs begonnen, eine Hundesportart, die für alle Hunde ist, die zu alt, zu schwer oder zu groß für dynamische Trainingsarten sind. Ich merke, dass das Janie richtig gut tut und sie auch Freude daran zeigt." Im Vordergrund, als zwingend notwendige Basis für jede Veränderung und Weiterentwicklung, steht für die Dream-Team-Coaches grundsätzlich eins: Die intakte Mensch-Hund-Beziehung. "Ohne Vertrauen und ohne Konsequenz funktioniert die Zusammenarbeit nicht gut", weiß Anke Krüger aus ihrer jahrzehntelangen Arbeit als Hundetrainerin. "Wenn ein Hund Fehlverhalten zeigt, liegt es oft an seiner Unsicherheit. Der Besitzer muss also daran arbeiten, dem Hund das Gefühl von Sicherheit zu vermitteln, nicht der Hund muss verändert werden. "Daher", so sagt es die Expertin ganz klar, gäbe es auch Problemfälle, denen sie oder ihre Kollegin Heid Deneke klar eine Absage erteilen müssten: "Wenn es zum Beispiel um einen Hund geht, der mehrere Menschen tot gebissen hat, so wie erst unlängst in Hannover, dann halte ich es für fahrlässig zu glauben, man könne ihn therapieren. Dazu weiß man viel zu wenig über die Ursachen für seine Aggressionen."