Zusammenprall in Mettmann : Frau bei Unfall schwer verletzt

Mettmann Die Polizei schätzt den Schaden auf 17.000 Euro.

Am Donnerstag ist eine 50 Jahre alte Velberterin bei einem Verkehrsunfall an der Meiersberger Straße in Mettmann schwer verletzt worden. Bei dem Unfall wurden insgesamt drei Autos schwer beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in geschätzter Gesamthöhe von knapp 17.000 Euro.