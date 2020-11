Zusammenstoß : Frau bei Unfall schwer verletzt

Mettmann Bei einem Zusammenstoß von zwei Autos am Montagmittag wurden zwei Personen schwer verletzt, eine von ihnen schwer. Beide Pkw mussten abgeschleppt werden.

Zwei Autos sind am Montagmittag auf der Kreuzung Hugenhauser Weg/ Osttangente in Mettmann zusammengestoßen. Dabei wurde eine 58-jährige Fahrerin aus Wülfrath schwer verletzt, der Fahrer des anderen Pkw verletzte sich leicht. Wie die Polizei weiter berichtet, war die Wülfratherin gegen 13.30 Uhr auf dem Hugenhauser Weg unterwegs. Beim Linksabbiegen auf die Osttangente habe sie laut Polizeibericht den entgegenkommenden Pkw übersehen, woraufhin die beiden Autos zusammenstießen. Die 58-Jährige wurde dabei so schwer verletzt, dass sie in ein Krankenhaus gebracht und zur stationären Behandlung aufgenommen wurde. Der andere Fahrer, 59 Jahre alt und ebenfalls aus Wülfrath, wurde leicht verletzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 20.000 Euro.