Handwerkstradition in Mettmann : Dachdeckerbetrieb geht in die dritte Generation

Dachdeckerbetrieb geht in die dritte Generation

Handwerkstradition in Mettmann

Mettmann Franz und Marlene Lang gründeten vor fünf Jahrzehnten das eigene Unternehmen. Beide Söhne setzen die Tradition fort – und der Enkel ist mittlerweile ebenfalls Dachdeckermeister.

Als Franz Lang 1970 nach Mettmann zog, hat er noch in Düsseldorf gearbeitet. Hier ist er aufgewachsen und hat auch seine Ausbildung zum Dachdecker gemacht. „Irgendwann hatte ich keine Lust mehr, jeden Tag nach Düsseldorf zu fahren“, erzählt er. „Also habe ich mich hier selbständig gemacht.“ So gründete er 1975 seine Firma „Franz Lang Dachdecker und Bauklempnerei“ an der Neanderstraße. „Ich hatte zwei Mitarbeiter“, erzählt er, „doch es wurden schnell mehr.“