Begeisterter Radsportler geht auf Mega-Tour : 3481 Kilometer für den guten Zweck

Mettmann Polizeihauptkommissar radelt im Sommer quer durch Europa. Die Aktion Lichtblicke soll damit unterstützt werden.

Eine der bekanntesten Radrennstrecken ist die berühmte Tour de France – die ja auch schon durch den Kreis führte. Im vergangenen Jahr wurden für sie 3480 Kilomter zurückgelegt. Frank Eigelshofen setzt einen drauf, der Polizeihauptkommissar will in diesem Sommer 3481 Kilometer absolvieren. Nicht, um das gelbe Trikot zu bekommen. Sondern für einen karitativen Zweck.

Drama „Für die Aktion Lichtblicke möchte ich Spenden sammeln“, erklärt der 58-Jährige sein Motiv. „Damit setze ich eine Idee um, die ich bereits 2012 hatte.“ Eine zwölfstündige Nordic-Walking-Aktion wollte er veranstalten. Damals allerdings machte dem sportlich-ambitionierten Mann, der einst als Wettkampfschwimmer in der 2. Bundesliga in seinen Lieblingsdisziplinen Delphin und Lagen startete, ein dramatischer Herzinfarkt einen Strich durch die Rechnung. „Eine Stunde wurde ich reanimiert. Es ist Glück, dass ich noch lebe.“ Behutsam und mit Unterstützung seiner Ehefrau Martina fand der Polizeihauptkommissar, der seit 1981, also seinem 20. Lebensjahr im Polizeidienst ist, zurück in den Alltag. „Um mein Herz zu stabilisieren und Frequenzen gut überprüfen zu können, stieg ich wieder aufs Fahrrad.“