Caritas zeigt Ausstellung über den Klimawandel Wie lässt sich die Erderwärmung stoppen?

Gezeigt werden 11 von insgesamt 20 großformatigen Fototafeln mit Begleittexten, die sich mit dem Thema „Anpassung an die Klimakrise – aber wie?“ auseinandersetzen. Das Spektrum der Fotos reicht von der Frage „Welche Bedeutung haben die Ozeane für die Anpassung an die Klimakrise bis hin zur Frage „Wie kann Stadtplanung Beiträge zur Anpassung an die Klimakrise leisten?“