Unternehmen in Mettmann in der Krise : Fondium – Bürgermeister bietet Hilfe an

Unternehmen in Mettmann in der Krise

Mettmann Von Alexandra Rüttgen

Nachdem die Verhandlungen über einen Sanierungstarifvertrag beim Automobilzulieferer Fondium ins Stocken geraten sind, wollen Unternehmensleitung, Betriebsrat und Gewerkschaft die Gespräche jetzt fortsetzen. Das bestätigt Mit-Inhaber Achim Schneider im Gespräch mit unserer Redaktion. „Wir haben jetzt weitere Termine festgelegt“, berichtet er am Mittwochnachmittag (1. April): Der erste sei am Freitag, ein zweiter am kommenden Montag. Ziel sei es, bis Ende nächster Woche ein belastbares Konzept zur Sanierung des Unternehmens auszuhandeln.

Wir hakten auch beim Bürgermeister nach: „Welche Hilfe können Sie anbieten?“ – Darauf antwortete am Dienstagabend Thomas Dinkelmann: „Wie auch zuvor mit der Firma Georg Fischer stehe ich seit dem Verkauf an die Firma Fondium in regelmäßigem und engem Austausch mit der Geschäftsführung.“ Besonders jetzt in der Sanierungsphase sei der Kontakt „noch intensiver geworden“, berichtet Dinkelmann. Im Gespräch mit der Geschäftsleitung habe er diese Woche erneut seine Unterstützung zugesichert. „Wann immer ich helfen oder vermitteln kann, werde ich das selbstverständlich gerne tun, sofern es von den Verhandlungspartnern gewünscht wird“, bietet der Bürgermeister an. Achim Schneider bestätigt das: „Der Bürgermeister hat angeboten, ein Krisengespräch zu moderieren.“