Ungewöhnliche Ausbildung in Mettmann Die Geheimnisse des Gießereimechanikers

Mettmann · Fachkräftemangel zeichnet sich in vielen Branchen ab. Die jungen Leute können also wählerisch sein, für welche Ausbildung und Karriere sie sich entscheiden. Der eher unbekannte Beruf des Gießereimechanikers ist in Mettmann erlernbar. Ein Einblick in eine Lehre, die unter dem Radar schwebt.

10.12.2023 , 14:50 Uhr

Sehen spektakulär aus und sind abwechslungsreich: Die Aufgabengebiete rund um die Automobilproduktion. Auch der Gießereimechaniker mischt hier mit. Foto: Georg Fischer

Von Robert Ferdinand Krieger