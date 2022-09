Mettmann : Flohmarkt mit Mädchensachen an Freiheitstraße

Flohmarkt mit Mädchensachen an Freiheitstraße

Mettmann Grenzenloser Konsum ist eigentlich nicht mehr angesagt. Nachhaltigkeit ist das Gebot der Stunde. Wie Samstag auf dem Flohmarkt an der Freiheitstraße.

Der Reiz liegt längst nicht mehr darin, immer alles neu zu kaufen. Gerade in der Modewelt wiederholen sich Trends und Glanzlichter. Im Sinne der Ressourcenschonung ist ein Flohmarkt der perfekte Ort, gut Erhaltenes zum kleinen Preis kaufen zu können. Von 10 bis 15 Uhr veranstaltet das Frauen-Netzwerk Mettmann am morgigen Samstag, 10. September, einen solchen Trödelmarkt auf dem Kirchplatz der evangelischen Kirche an der Freiheitstraße mit allen Dingen, die Frauen und Mädchen brauchen könnten. Der Flohmarkt wurde um eine Stunde verlängert und vergrößert, sodass diesmal noch länger und noch mehr gestöbert werden kann.