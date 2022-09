Mettmann : Flohmarkt mit Mädchensachen an Freiheitstraße

Mettmann Samstag sollte eigentlich der zweite Trödelmarkt für Mädchensachen stattfinden. Der Termin wurde kurzfristig abgesagt.

„Aufgrund der schlechten Wetterlage und Gewitterankündigungen haben wir den Termin gecancelt.“ Das teilt Mit-Organisatorin Desiree Bruver-Leske über den Flohmarkt am Samstag an der Freiheitstraße mit. „Einen Ersatztermin versuchen wir für Samstag, 29. Oktober, anzubieten.“ Gesucht wird dazu nach einer Indoor-Lösung.

Denn Flohmärkte sind beliebt, der Reiz liegt längst nicht mehr darin, immer alles neu zu kaufen. Gerade in der Modewelt wiederholen sich Trends und Glanzlichter. Im Sinne der Ressourcenschonung ist ein Flohmarkt der perfekte Ort, gut Erhaltenes zum kleinen Preis kaufen zu können. Von 10 bis 15 Uhr wollte das Frauen-Netzwerk Mettmann am morgigen Samstag, 10. September, einen solchen Trödelmarkt auf dem Kirchplatz der evangelischen Kirche an der Freiheitstraße mit allen Dingen, die Frauen und Mädchen brauchen könnten, veranstalten. Der Flohmarkt des Frauen-Netzwerks ist eine Veranstaltung für den guten Zweck. Der Einnahmenüberschuss soll diesmal an die Mettmanner Tafel gehen.