Fitness in Mettmann : Stadtradler knacken die 100.000er-Marke

Start zum Schlussspurt beim Stadtradeln 2021: Zahlreiche Teilnehmer starteten am Samstag von der Sportanlage Auf dem Pfennig aus. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Mettmann Zur Aktion „Endspurt“ traten jetzt zahlreiche Teilnehmer noch einmal in die Pedale. Vom Sportplatz Auf dem Pfennig aus wurden drei Strecken angeboten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Dirk Neubauer

Mit der zweiten Luft haben Mettmanns Stadtradler jetzt die Marke von 100.000 erstrampelten Kilometern durchbrochen. Vor wenigen Tagen stand der digitale Tachometer im Netz für Mettmann bei insgesamt 81.950 Kilometern. Bis Montag war der Wert bereits auf knapp 103.000 Kilometer geklettert.

Mit dazu beigetragen hat offenbar der Samstag bei schönem Wetter und drei Abschlusstouren, an denen sich viele Familien beteiligten. An der Sportanlage „Auf dem Pfennig“ ging es los. Die Strecken waren vom Allgemeinen Deutschen Fahhrad-Club, ADFC, und dem Polizeisportverein Mettmann, PSV, so ausgesucht worden, dass sich Fahrradfahrer aller Leistungsklassen ihren Königsweg aussuchen konnten.

„Jetzt ist das diesjährige Stadtradeln leider schon zu Ende“, schreibt Nathalie Villière auf der Webseite der Stadt Mettmann. Sie begleitete zum vierten Mal als Koordinatorin die Aktion, zu der alljährlich Radler aus allen Städten des Kreises aufbrechen. Zwischenstand: Mettmann lag im Mittelfeld des Städtevergleichs. „Alle bis einschließlich Samstag, 18. September gefahrenen Kilometer können noch bis zum Samstag, 25. September, eingetragen werden.“ Erst danach wird abgerechnet. Bürgermeisterin Sandra Pietschmann wird am Samstag, 30. Oktober, um 11 Uhr die Urkunden und Preise an jene ausgeben, die besonders eifrig in die Pedale getreten haben. Alle Radler, die mehr als 30 Kilometer gefahren sind, nehmen an einer Verlosung teil. Zu gewinnen gibt es Gutscheine der örtlichen Fahrradhändler im Wert von 100, 50 und 5 mal 25 Euro.