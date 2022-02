Nach Kinder- und Jugendbeteiligung : „Fit im Park“: Wünsche wurden wahr

Wülfrath Die neuen Spiel- und Sportgeräte im Wülfrather Stadtpark sind fertig und werden schon rege genutzt. Insgesamt hat das Projekt 60.000 Euro gekostet. Finanziert werden konnte es dank Förder- und Sponsorenmitteln.

Sie ist mit einer modernen und vor allem robusten Variante der Seilbahn ausgestattet. Das Gerät ist eine Spezialanfertigung und basiert auf den Wünschen der Kinder. „Ursprünglich wollten die Kinder eine Seilbahn, die den kompletten Hang hinunter verläuft“, erzählt Angela Sprink von der Jugendförderung der Stadt Wülfrath. Diese Lösung sei nun der Kompromiss, der, wie Sprink hofft, alle Nutzer zufrieden stellen wird Für das neue Gerät wurde außerdem extra ein Podest gebaut. Es soll an den Stirnseiten noch Balken als eine Art Treppe für eine bessere Zugänglichkeit erhalten, erläutert Daniel Hödtke, Leiter des Baubetriebshofs Wülfrath. Durch die spezielle Konstruktion für den Fallschutz mit rund 80 Tonnen Sand wurde das Wurzelwerk der umliegenden Bäume geschont. Von dem kleinen Hang führt jetzt auch eine Rutsche herunter. Der „Wolkenkletterer“ ist ein Gerät für U3-Kinder auf einem kleinen Stück Wiese im unteren Parkareal. Wer seine Muskeln stärken oder sein Gleichgewicht schulen möchte, kann das jetzt im oberen Bereich des Parks tun. Am alten Standort der Wackelbalken sind nun „Bumpers“ oder auch Hüpfsteine genannt. Am großen Fitnessgerät können gleich vier verschiedene Übungen für das Krafttraining absolviert werden. Balancierbalken und Reckstangen runden das neue Angebot ab. Außerdem, kündigt Daniel Hödtke an, sollen in den nächsten Tagen noch vier neue Sitzbänke mit einer Holzauflage aufgestellt werden. Die vorhandenen Bänke erfahren eine Aufwertung, was aber aufgrund der momentanen Materialknappheit noch etwas dauern wird. „Es ist wirklich sehr schön geworden“, lobt Adelheid Heiden vom Bürgerverein. Bürgermeister Rainer Ritsche hofft, dass viele Parknutzer das neue Angebot nutzen und betont: „Und ich hoffe, dass respektvoll mit den Geräten umgegangen wird.“