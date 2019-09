Schulen im Kreis Mettmann können sich bewerben : „Fit for future“ gibt’s jetzt auch für Teenager

„Fit for future“ gibt’s jetzt auch für Teenager

Mettmann Interessierte Schulen aus dem Kreis Mettmann können sich bewerben. Das Programm soll Kinder zu einem gesünderen Lebenswandel bewegen.

(arue) Das bundesweite Präventionsprogramm „fit4future Teens“ startet zum neuen Schuljahr, und noch können sich weiterführende Schulen auch aus dem Kreis Mettmann bewerben. Darauf machen die Veranstalter aufmerksam: Bei „fit4future“, dem Angebot von Cleven-Stiftung und DAK-Gesundheit, machen heute schon insgesamt 2000 Grund- und Förderschulen mit. So profitieren mehr als 600.000 Schüler von diesem wissenschaftlich begleiteten und evaluierten Präventionsprojekt unter der Schirmherrschaft von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. Mit der Erweiterung „fit4future Teens“ kommen nun 800 weiterführende Schulen hinzu. Ziel des Projektes ist es, spielerisch einen gesünderen Lebenswandel zu vermitteln.

Mit „fit4future Teens“ geht das bewährte Programm nun neue Wege. So sollen die Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Alter von 15 bis 19 Jahren durch einen eigenen Blog samt Challenges, Videos und interaktiven Angeboten zum Mitmachen auch außerhalb der Schule animiert werden. „Mit ‚fit4future Teens‘ bauen wir unser Gesundheitsangebot für Kinder und Jugendliche weiter aus und intensivieren unsere Präventionsarbeit an Schulen“, sagt Christian Lipinski von der DAK-Gesundheit in Düsseldorf. „Gesundheit kennt keine Altersbegrenzung. Deshalb weiten wir ‚fit4future‘jetzt bis zum Abitur aus.“