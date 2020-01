Automobilzulieferer in Mettmann : Fondium muss sich neu strukturieren

Bei Fondium (früher Georg Fischer) in Mettmann arbeiten fast 1000 Beschäftigte. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Mettmann Rund 1000 Mitarbeiter wurden am Montag in Betriebsversammlungen informiert: Es gibt einen Sanierungstarifvertrag.

Die Fondium Mettmann GmbH muss einen Sanierungstarifvertrag aufstellen. Das teilten die Gesellschafter am Montag den rund 1000 Mitarbeitern in Betriebsversammlungen mit. Das berichtet Hakan Civelek, Erster Bevollmächtigter und Geschäftsführer der IG Metall Velbert, die auch für Beschäftigte in Mettmann zuständig ist. Er war bei der Betriebsversammlung dabei.

„Es sieht nicht gut aus“, sagt Civelek im Gespräch mit unserer Redaktion. Der Vorsitzende des 15-köpfigen Betriebsrates, Halit Efetürk – er hatte zu den Betriebsversammlungen eingeladen – gibt sich verhalten: „Wir erwarten jetzt erst einmal weitere Informationen.“ Denn noch sei nicht klar, welche Bestandteile dieser Sanierungstarifvertrag haben wird.

Info Von Georg Fischer zu Fondium Das Unternehmen Bis zu seinem Management-buy-out hieß Fondium Georg Fischer. Die Übernahme Ende 2018 übernahm die ehemalige Geschäftsleitung das Unternehmen mit seinen Standorten in Mettmann und Singen. Die beiden Werke erzielten damals mit rund 2000 Mitarbeitern (Mettmann 980 Mitarbeiter) einen Umsatz von 550 Millionen Euro.

Warum muss sich das Unternehmen umstrukturieren? Fondium gilt als einer der größten Arbeitgeber in der Region. Das Unternehmen ist ein Automobilzulieferer und stellt Bestandteile für Pkw und Lkw im Metallguss-Verfahren her. So zum Beispiel Pumpengehäuse, Dämpfergabeln oder Lagerdeckel für Kurbelwellen. Die aktuelle Konjunktur läuft für die Automobilindustrie angesichts des Handelskrieges zwischen den USA und China, des bevorstehenden Brexit, der Diskussion um den Diesel und den Abgasskandal jedoch schlecht. Das bekommen in der Folge auch Zulieferer wie Fondium zu spüren. Zugleich fehlt den beiden Fondium-Werke in Mettmann und Singen nach dem Management-buy-out und der damit verbundenen Loslösung vom damaligen Mutterkonzern Georg Fischer die Rückendeckung eines Großunternehmens: „Im Konzern hat man natürlich eine bequemere Lage und mehr Sicherheiten“, glaubt Betriebsrat Efetürk.

Was wurde bei der Betriebsversammlung gesagt? Sie dauerte nach Schätzung von Hakan Civelek rund eine dreiviertel Stunde. „Die Kollegen stellten viele Fachfragen“, berichtet Betriebsrat Efetürk. Die Arbeitgeber kündigten an, in der kommenden Woche den Entwurf für einen Sanierungstarifvertrag vorzulegen.

Was ist ein Sanierungstarifvertrag? Mit ihm schert ein sanierungsbedürftiges Unternehmen für einen bestimmten Zeitraum aus dem Flächentarif aus und nimmt sozusagen Sonderrechte für sich in Anspruch. Dafür verpflichtet sich der Arbeitgeber, weiter in das Unternehmen zu investieren. In der Regel tragen Arbeitnehmer zur Sanierung ihres Unternehmens etwas bei, beispielsweise durch den Verzicht auf Tariflohnerhöhungen, Weihnachts- und Urlaubsgeld, andere Lohn- und Gehaltsstandteile oder Arbeitszeitverlängerungen. Ob damit im konkreten Fall auch Stellenkürzungen verbunden sind, ist noch nicht abzusehen. Die Unternehmensleitung will den Entwurf in der kommenden Woche vorlegen. .

Achim Schneider (r.,) hatte gemeinsam mit Matthias Blumentrath und Arnd Potthoff die Eisenguss-Produktionsstandorte übernommen. Foto: Köhlen, Stephan (teph)